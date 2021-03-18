Kaynaşlı gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli arasında bulunan Sarıçökek, 1, 2 ve 3'üncü viyadükler arası, Bolu Dağı Tüneli kesiminde, D-100 kara yolunun Abant kavşağı, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler, Bıçkıyanı ve heyelan mıntıkalarında, aralıklarla kar yapışı ve sis görülüyor.

Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düşerken, Karayolları ekipleri güzergahlarda tuzlama çalışmasına devam ediyor.

Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri kar yağışı ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.