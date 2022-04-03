Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde heyelan nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

Yolun ulaşıma kapalı olması nedeniyle sürücüler, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde de Kaynaşlı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Otoyolda ekiplerin çalışmaları yoğun şekilde sürüyor.

Bolu Dağı Tüneli girişinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan riskinin sürdüğü bölgede her iki yönde de trafiğe izin verilmiyor. Kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiği bölgedeki son durum @trthaber'de. pic.twitter.com/OSq9A0Mbsf