Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da yol kontrolünde araçlarında uyuşturucu bulunan 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Bodrum ilçesinde durdurulan araçta uyuşturucu madde bulunan iki şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılağaç Mahallesi'ndeki yol kontrol noktasında bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü H.S. ile otomobildeki Ş.B.K'nin ikametlerinde de tabanca ile mermiler bulundu.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Etiketler: Uyuşturucu
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