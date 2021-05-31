Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede belirlenen şüphelilere yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 bin 240 uyuşturucu hap ve 15 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.