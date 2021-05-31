Sivas Kayseri kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında Burhan K. idaresindeki otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Öte yandan devrilen otomobilden saçılan civcivler ve gıda maddeleri, jandarma ve vatandaşlar tarafından toplandı.