Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 16:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı: 1'i polis 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Aksaray'da sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilin polis aracına çarpması sonucu biri polis 4 kişi yaralandı.
Aksaray-Adana kara yolunda uygulama yapan polis ekipleri, İbrahim D. (38) idaresindeki 06 MKJ 94 plakalı otomobili durdurmak istedi.
"Dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücünün kullandığı otomobil, yaklaşık 2 kilometre sonra Fatih Aslan kontrolündeki 68 A 5922 plakalı polis aracına çarparak durdu.
Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada, polis memuru Aslan ile İbrahim D. ve otomobildeki Sadi Yetiş Ş. (38), Kadir D. (38) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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