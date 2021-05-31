Kentin Göle ilçesine bağlı Mollahasan köyünde M.G. jandarmayı arayıp 18 küçükbaş hayvanının ahırdan çalındığını belirterek yardım istedi.

Bu olayın yanı sıra il merkezine bağlı Alagöz köyünde oturan O.U. da 10 büyükbaş hayvanının çalındığı yönünde jandarmaya ihbarda bulundu.

Her iki olay üzerine drone desteğiyle çalışma başlatan jandarma, M.G. ile O.U'nun hayvanlarını çalındıkları köylerin kırsalında arazide buldu.

Hayvanlar jandarma görevlilerince sahiplerine teslim edildi.

Söz konusu hayvanları çalıp yakalanmamak için araziye bıraktıkları üzerinde durulan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.