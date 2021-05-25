Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da denize giren kadın boğuldu
[Fotoğraf: AA(ARŞİV) ]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde denize giren kadın boğularak yaşamını yitirdi.
Akyarlar Mahallesi'ndeki bir sitenin sahilinden denize giren Ayşe Aydoğan'ın (72) suda hareketsiz olduğunu görenler yardıma koştu.
Vatandaşların kıyıya çıkarttığı Aydoğan için 112 Acil Servis ekibinden yardım istendi.
Bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Aydoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Aydoğan'ın cenazesinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği belirtildi.
Öte yandan Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı.
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