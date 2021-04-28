Haber Giriş: 28 Nisan 2021 Çarşamba 21:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında Türk kara sularına itilen 11 göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 11 göçmen kıyıya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarındaki lastik bot içerisinde bir grup yabancı uyruklunun bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itildiği öğrenilen 11 kişi kurtarıldı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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