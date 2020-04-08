Haber Giriş: Kaynak: AA
BM'den İdlib'e 48 tırlık insani yardım
[Fotoğraf: AA ]
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 48 tırlık insani yardım malzemesi gönderildi.
BM'nin yardımlarını taşıyan tırlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.
Tırlardaki insani yardım malzemelerinin İdlib ve kırsalındaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.
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