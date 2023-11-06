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Güncel
İHA 06.11.2023 10:00

Bitlis’teki camilerde Filistin için dualar edildi

Bitlis’te akşam namazından sonra il genelindeki camilerde ‘Filistin’e Dua İçin Buluşuyoruz’ programı gerçekleştirildi.

Bitlis’teki camilerde Filistin için dualar edildi

İsrail'in Gazze’ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için tüm Türkiye’de olduğu gibi Bitlis’te de Hacı M. Şirin Müftülük Camii'nde İl Müftüsü M. Feysal Geylani öncülüğünde eller semaya açılarak dua edildi.

Program sonrası gazetecilere açıklama yapan Bitlis İl Müftüsü Geylani şöyle konuştu:

“Yahudi zulmüne karşı Filistin’deki kardeşlerimiz mücadele veriyor, şehit düşüyor. Televizyonda durmadan bunları izliyoruz. Küçük çocuklar, hastaneler, bakımevleri tamamen bombardıman altında. Günlerdir Gazze abluka altında. Yemekten, içmekten, susuzluktan acı ve ızdırap çeken kardeşlerimiz var. İslam alemine de büyük bir ders, büyük bir hatırlatma gerekiyor. O şudur; mutlaka İslam aleminin birleşmesi lazım, kenetlenmesi lazım. 1,5 milyar İslam alemi, 57 İslam ülkesi birleşir kenetlenirse inşallah hiçbir güç İslam aleminin önünde duramaz. Dünyanın en süper gücü de İslam alemi olur. Bütün dualarımız bu şekildedir. Cenab-ı Hakk oradaki kardeşlerimize yardım etsin. Hepimize düşen vazifeler vardır. Mutlaka Filistin’deki kardeşlerimize madden ve manen ulaşmaya çalışacağız.” 

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