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Güncel
AA 19.04.2024 17:32

Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu"nu gerçekleştirdi. Bölgede teröristlerin kullandığı değerlendirilen toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bitlis'te toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotograf: AA]

Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar sonucu 17 Nisan'da Tatvan kırsalında "Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak Operasyonu"nu gerçekleştirdi.

Operasyonda, toprağa gömülmüş kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silaha ait şarjör, 353 fişek, el telsizi, telsiz kablosu, telsiz anteni, telsiz bataryası, telsiz kulaklığı, 4 pil bloğu ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzeme ise yerinde imha edildi.

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