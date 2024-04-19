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Güncel
AA 19.04.2024 16:35

Muş'ta 150 çiftçiye 100 ton korunga tohumu dağıtıldı

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Mera Islah ve Amenajman Projesi" dolayısıyla 150 çiftçiye 100 ton korunga tohumu dağıtıldı.

Muş'ta 150 çiftçiye 100 ton korunga tohumu dağıtıldı
[Fotograf: AA]

Muş Şeker Üretim Fabrikası bahçesinde "Mera Islah ve Amenajman Projesi" düzenlendi. Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, çiftçilere desteklerinin devam ettiğini söyledi.

Muş'un tarım ve hayvancılık merkezi olduğunu söyleyen Çakır, "Şu an içinde bulunduğumuz Şeker Fabrikası bunun en büyük göstergelerinden biri. Geçen sezon 480 bin ton pancar alımı gerçekleştirildi. İnşallah bu yıl bunun da üzerine çıkılacak. Bu bile bir gösterge. Allah vergisi coğrafyamız, uçaktan baktığınızda uçsuz bucaksız bir coğrafya ve yaklaşık yüzde 50'si doğal çayır ve mera" diye konuştu.

Muş'ta 150 çiftçiye 100 ton korunga tohumu dağıtıldı

"Korunga bitkisini çiftçilerimize tavsiye etmek zorundayız"

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ise "Korunga otunu hayvana verdiğinizde sütün yağlı olduğunu görüyorsunuz. Demek ki sütün yağlı olmasına vesile olan madde var içerisinde. Bu korungaya bahşedilmiştir. Yağlı sütün fiyatı, yağsız süte göre daha fazladır. Biz korunga bitkisini çiftçilerimize tavsiye etmek zorundayız." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise, "Meraları korumak ve yem ihtiyacını karşılamak için bu projeleri geliştiriyoruz Bu projenin özellikle ilimize ve ülke meramıza hayırlı bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Konuşmaların ardından 150 çiftçiye yüzde 100'ü hibe olan 100 ton korunga tohumunun dağıtımına başlandı. Programa, Muş Valisi Yardımcısı Tahir Yılmaz, Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, kurum amirleri, şube müdürleri ve çiftçiler katıldı.

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