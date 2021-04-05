Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te PKK'lı teröristlerce toprağa gizlenmiş 4 el yapımı patlayıcı imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te terör örgütü PKK mensuplarının toprağa gizlediği 4 el yapımı patlayıcı, jandarma ekiplerince bulunarak etkisiz hale getirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il merkezine bağlı Dutköy köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine dün, örgüt mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla operasyon başlatıldı.
"Eren-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-23" adı verilen operasyonda, Dutköy köyü kırsalında toprağa gömülü 4 basma tip ateşleme anahtarlı 3'er kilogramlık paketler halinde amonyum nitratla güçlendirilmiş 12 kilogramlık el yapımı patlayıcı bulundu.
İncelemelerin ardından patlayıcılar, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yerinde imha edildi.
Etiketler: PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü Terör Saldırısı Terörle Mücadele
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