İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, trafik kazalarının yaşanmaması için kentin birçok yerinde denetim yaptı.

Denetim kapsamında alkol kontrolünden geçirilen 3 bin 57 sürücüden 77'sinin alkollü olduğu tespit edildi.

Alkollü sürücülerin tamamına yasal işlem uygulayan polis ekipleri, ayrıca 74'ünün ehliyetine geçici süreyle el koydu.