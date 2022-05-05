Haber Giriş: 5 Mayıs 2022 Perşembe 17:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bitlis’te pancara giden vatandaşlar dağda mahsur kaldı
[Fotoğraf: İHA ARŞİV]
Bitlis’in Mutki ilçesinde pancar toplamaya gittikleri sırada yolda mahsur kalan vatandaşlar, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Bitlis'te Mutki ilçesinde Çığır köyüne bağlı Ocaklı Mezrasında yaklaşık 50 kişilik grup, dağlarda pancar toplamak üzere minibüsle yola çıktılar. Dönüş yolunda minibüsün çamura batması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, köylülerden yardım istedi.
Köylülerin çabaları sonuç vermeyince, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri, köylülerle birlikte aracı bulunduğu yerden çıkarırken, mahsur kalan vatandaşlar ise kendilerine yardıma gelen ekiplere teşekkür ettiler.
Etiketler: Bitlis
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