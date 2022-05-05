Bitlis'te Mutki ilçesinde Çığır köyüne bağlı Ocaklı Mezrasında yaklaşık 50 kişilik grup, dağlarda pancar toplamak üzere minibüsle yola çıktılar. Dönüş yolunda minibüsün çamura batması nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, köylülerden yardım istedi.

Köylülerin çabaları sonuç vermeyince, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen AFAD ekipleri, köylülerle birlikte aracı bulunduğu yerden çıkarırken, mahsur kalan vatandaşlar ise kendilerine yardıma gelen ekiplere teşekkür ettiler.