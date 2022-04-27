Haber Giriş: 27 Nisan 2022 Çarşamba 11:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde tırın, arızalanıp kavşakta duran tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bitlis-Tatvan-Ahlat kara yolu kavşağında, Resoual Derakhshanı yönetimindeki 37 AA 873 İran plakalı tır arızalandı.
Bitlis istikametine giden Rüknettin Açıkgöz idaresindeki 13 AS 945 plakalı tır da kavşakta duran arızalı tıra çarptı.
Araçta sıkışan yaralı sürücü Açıkgöz, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerince çıkarılarak Tatvan Devlet Hastanesine götürüldü.
Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Bitlis Trafik Kazası AFAD
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