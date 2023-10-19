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Güncel
İHA 19.10.2023 13:19

Bitlis’te eylül ayında 369 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı eylül ayı konut satış istatistiklerine göre Bitlis’te 369 konutun satışı yapıldı.

Bitlis’te eylül ayında 369 konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 olurken, Bitlis’te ise eylül ayında 369 konut satışı gerçekleşti.

Eylül ayında Bitlis’te 20 ipotekli konut satışı gerçekleşti

Türkiye genelinde ise ipotekli konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,2 azalış göstererek 8 bin 446 oldu. Bitlis’te ilk el konut satış sayısı 199 olurken, Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ise eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 azalarak 30 bin 488 oldu. Bitlis’te ikinci el konut satışı ise 170 adet oldu.

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