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Güncel
AA 27.05.2024 10:04

Bitlis'te doğaseverler bisiklet turu düzenledi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir derneğin üyeleri ve doğaseverler, bölgenin doğal güzelliklerine dikkati çekmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Bitlis'te doğaseverler bisiklet turu düzenledi
[Fotograf: AA]

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir derneğin üyeleri ve doğaseverler Van Gölü sahilinde bir araya gelerek, Geçitbaşı ile Kokarsu köyleri arasında yer alan Güzeldere Menderesleri'nin bulunduğu bölgeye kadar 20 kilometre pedal çevirdi.

Derneğin Spor Kulübü Başkanı Cemal Yıldırım, Van Gölü Havzası'ndaki tarihi ve doğal güzellikleri tanıtmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bitlis'te doğaseverler bisiklet turu düzenledi

"Buradaki güzellikleri tanıtmak istiyoruz"

Bölgenin çok sayıda tarihi yapıya ve doğal zenginliğe ev sahipliği yaptığını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Buradaki güzellikleri hem dünyaya hem de ülkemize tanıtmak istiyoruz. Güzeldere Menderesleri'ne bisiklet turu düzenledik. Etkinliğimizi 10 üyemizle kuş cıvıltıları, yeşillikler ve çiçekler arasında tamamladık. Bölgedeki güzelliklere dikkati çekmek, turizme katkı sunmak istiyoruz. Bu tür etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz."

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