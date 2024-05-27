Çok Bulutlu 16.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 27.05.2024 09:57

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Samsun’un Bafra ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun’da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile Bafra Narkotik Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Mevlana Mahallesi Yukarı Bakırpınar Sokak'ta şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Ekipler araç ve kişiler üzerinde yaptıkları aramada, 14 gram uyuşturucu madde, 1 gram esrar, hassas terazi ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.T., A.Y. ve A.U. sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden O.T. ile A.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Samsun Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Batman'da 16 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:29
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç TRT Haber'de
11:24
Dilan ve Engin Polat'ın komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılanmasına başlandı
11:19
Devre mülk vaadiyle 36 milyon lira dolandıran şebekeye operasyon
11:22
Robotlar 10 yıl içinde kafa nakli yapmak için eğitiliyor
11:11
Avustralya'da kuş gribi belirlenen iki çiftlikteki 500 binden fazla tavuk itlaf edilecek
11:11
'Aile Enstitüsü' ile aile yapısı güçlendirilecek
Çöp yığınları ve kanalizasyon suları Filistinlilerin sağlığını tehdit ediyor
Çöp yığınları ve kanalizasyon suları Filistinlilerin sağlığını tehdit ediyor
FOTO FOKUS
Biyokaçakçılar ülkelere özgü türleri yurt dışına kaçırıyor
Biyokaçakçılar ülkelere özgü türleri yurt dışına kaçırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ