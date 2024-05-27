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Güncel
AA 27.05.2024 09:55

Sivas'ta selden etkilenen yollar temizleniyor

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde etkili olan sağanak ve dolunun ardından zarar gören mahallelerde temizlik çalışması başlatıldı.

Sivas'ta selden etkilenen yollar temizleniyor
[Fotograf: AA]

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde dün yaşanan selden etkilenen Gönen, Cumhuriyet, Yeni Mahalle, Yeşilyazı ve Yayla mahallelerinde Akıncılar Belediyesi ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

Akıncılar Belediye Başkanı Murat Sevinç, selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sivas'ta selden etkilenen yollar temizleniyor

"En kısa zamanda onarım çalışmalarına başlayacağız"

Can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Sevinç, "Cadde ve sokaklarımızda hasar tespit çalışmaları AFAD İl Müdürlüğümüz tarafından yapıldıktan sonra en kısa zamanda inşallah onarım çalışmalarına başlayacağız. İlçemize geçmiş olsun, Allah beterinden saklasın" dedi.

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