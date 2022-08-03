Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, 1-31 Temmuz tarihleri arasında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve değişik suçlardan arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, haklarında 2 yıl 1 aydan 27 yıl 5 aya kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 kişi ile değişik suçlardan aranan 13 şüpheli yakalandı.