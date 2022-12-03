Valilikte yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince 1 Aralık'ta durdurulan otobüste seyahat eden 2 şüphelinin üst ve çantalarında yapılan aramada, 191 kapsül halinde bir kilo 194 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.