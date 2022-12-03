Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 06:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te bir kilo 194 gram sentetik uyuşturucu bulundu
[Fotograf: AA]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir kilo 194 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikte yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince 1 Aralık'ta durdurulan otobüste seyahat eden 2 şüphelinin üst ve çantalarında yapılan aramada, 191 kapsül halinde bir kilo 194 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Bitlis
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