Valilikten yapılan açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince dün, il merkezinde bir araç durduruldu.

Yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü E.D. hakkında adli işlem başlatıldı.