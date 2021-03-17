Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 800 paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'te bir araçta 800 paket kaçak sigara bulundu.
Valilikten yapılan açıklama göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerince dün, il merkezinde bir araç durduruldu.
Yapılan aramada 800 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü E.D. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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