Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezralarında dün ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın bugün saat 16.00'da kaldırıldığı belirtilerek şöyle denildi:

`Bitlis İli Tatvan İlçesi sınırları içerisinde bulunan Sallıca, Özekli ve Teknecik köy ve mezraları bölgelerinde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 3 Temmuz 2022 Pazar günü saat 12.00'den itibaren ilan edilen 'Sokağa Çıkma Yasağı' 04.07.2022 pazartesi günü saat 16.00'dan itibaren kaldırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.`