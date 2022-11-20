Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik denetim yaptı.

İlçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan iki minibüste arama yapan ekipler, 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.