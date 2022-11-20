Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bitlis'te 23 düzensiz göçmen yakalandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 23 düzensiz göçmen yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hizan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılarına yönelik denetim yaptı.
İlçe merkezinde şüphe üzerine durdurulan iki minibüste arama yapan ekipler, 23 düzensiz göçmeni yakaladı.
Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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