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Güncel
AA 23.11.2023 15:03

Bitlis'te 20 bin ton kuru fasulye hasadı yapıldı

Bitlis'te bu yıl 80 bin dekar alanda 20 bin ton yemeklik ve sertifikalı tohumluk kuru fasulye hasadı gerçekleştirildi.

Bitlis'te 20 bin ton kuru fasulye hasadı yapıldı

Kullanılmayan arazilerin tarıma kazandırılması ve teknolojik imkanların kullanılmasıyla birçok ürünün yetiştirildiği Bitlis'te, ülkenin kuru fasulye ihtiyacının önemli bir bölümü karşılanıyor.

Ahlat, Tatvan ve Adilcevaz ilçelerinde tarlalardan toplanarak tesislerde paketlenen kuru fasulye, birçok kente gönderiliyor.

"Bitlis genelinde yaklaşık 80 bin dekar alandan 20 bin ton ürün elde ettik"

Ahlat Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden, ülkenin kuru fasulye ihtiyacının yüzde 15'inin Bitlis'ten karşılandığını söyledi.

Kentin tarımsal faaliyetleriyle öne çıktığını ifade eden Demirden, "Bitlis genelinde yaklaşık 80 bin dekar alandan 20 bin ton ürün elde ettik. Bu ürünlerin çoğu Ahlat ilçesindeki paketleme tesislerinde paketlenip satılıyor. Bunlar bizim için gurur verici. Bu yıl verim pek fazla olmasa da memnunuz. Şu anda satışlarımızda durgunluk var. Bunu da aşabilirsek çiftçilerimizin yüzünü güldürmüş olacağız." diye konuştu.

Yaytat Bakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Örken, 2 bin 500 metrekare kapalı, bölge çiftçisinin ürettiği kuru fasulyeyi işleyip paketlediklerini belirtti.

"Ürünleri tesisimizde işleyip, sınıflandırarak pazarlıyoruz"

Kuru fasulyeleri yurt içi ve yurt dışı pazarına sunduklarını dile getiren Örken, "Tüm illerde pazarımızı oluşturduk. Bunun dışında yurt dışına ihracatımız da mevcut. Kuru fasulyede şu an ilk 3 il arasında yer alıyoruz. Üretimimiz devam ediyor. Ürünleri tesisimizde işleyip, sınıflandırarak pazarlıyoruz. İlimizdeki ürünlerin yüzde 85'i mevcut tesislerde işlenip Türkiye piyasasına sunuluyor." dedi.

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