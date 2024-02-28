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Güncel
AA 28.02.2024 16:38

Bitlisli hayırsever yıpranan Kur'an-ı Kerimleri evinde onarıyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki hayırsever Hayrettin Sayın, vatandaşların getirdiği yıpranmış Kur'an-ı Kerimleri evinde onarıyor.

Bitlisli hayırsever yıpranan Kur'an-ı Kerimleri evinde onarıyor

İlçenin Dumlupınar Mahallesi'nde yaşayan Sayın, yıpranan Kur'an-ı Kerim ciltlerini hayır amacıyla yenilediğini söyledi.

Daha önce camide yıpranan ciltleri onararak bu işe başladığını anlatan Sayın, "Daha sonra evime kurduğum tezgahta yırtılan ya da yıpranan Kur'an-ı Kerim ciltlerini yenilemeye başladım. Bu işi ücret almadan yapıyorum. Çevre il ve ilçelerden de getirilen ciltleri tamir ediyorum. Dikişlerini yapıyorum, yıpranan kapaklarını değiştiriyorum. Hem boş zamanımı iyi değerlendiriyorum hem de hayırlı bir iş yapıyorum. Kur'an kurslarından, camilerden, ilçelerden, Diyarbakır ile Batman'dan getirilen Kur'an-ı Kerimleri de onardım. İnsanların duası bize yeterli. Başka bir beklentim yok." diye konuştu.

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