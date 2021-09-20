Çağatay, Bitlis Polisevinde düzenlenen programda gazilerle sohbet ederek, onların sorun ve taleplerini dinledi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven, Vali yardımcıları Furkan Seyman ve İzzet Cem Eser, Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, İl Müftüsü Faysal Geylani, şehit aileleri ve gaziler katıldı.