Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, AA muhabirine, son zamanlarda marketlerde görülen fiyat artışlarını kontrol altına almak için Ticaret Bakanlığının Türkiye genelinde başlattığı denetim hamlesi çerçevesinde Kırşehir'de 4 ekip kurarak zincir ve yerel marketleri kontrol ettiklerini söyledi.

Ürünlerin alış ve satış fiyatlarının incelendiğini belirten Dalgalı, "Ekiplerimiz, haksız fiyat uygulandığı kanaati oluşan ürünlerle ilgili marketten savunma istiyor. Denetim tutanakları, firma savunmaları, alış ve satış faturaları, diğer evraklar, Reklam ve Rekabet Kurulu'nda değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığına gönderiliyor." dedi.

Fiyat etiketi ile kasa uyuşmazlığı hususlarının da denetlendiğini vurgulayan Dalgalı, "Etiketlerde görülen uygunsuzluk durumunda ürün başına 450 lira para cezası yerinde uygulanıyor." diye konuştu.

Dalgalı, denetimlerin sürdürüleceğini kaydetti.