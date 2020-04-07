Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında park ve bahçelerdeki insan yoğunluğunun azalmasından dolayı yem ve mama bulamayan sokak hayvanları ile kuşlar için çalışma başlatıldı.

İlçe genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, parklara yerleştirilen kaplara, mama ve su bıraktı.

Bismil Kaymakamğ ve Belediye Başkan Cekili Kerem Süleyman Yüksel, "Sokak hayvanlarını bu zorlu günlerde unutmayarak parklara mama ve su bırakıldı. Bu kapsamda sokak hayvanlarına yiyecek ve su desteği sürdürülecek." dedi.