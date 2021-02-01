Bingöl'de besiciler hayvanlarını korumak için sabaha kadar nöbet tutuyor.

Sürülerini, otlatmak amacıyla Karlıova ilçesinden Genç ilçesine getiren besiciler, hayvanlarını korumak ve bakımlarını yapmak için geceleri de zorlu mesai yapıyor.

Gündüz hayvanlarını otlatan yetiştiriciler, gece yaban hayvanlarına karşı koruyabilmek adına onlarla aynı çadırda kalıyor.

Besiciler sabaha kadar dönüşümlü olarak, doğum zamanı gelen koyunlar ve doğan kuzuların bakımını yapıyor.

Besici Cihan Temiz, hayvan bakımının zor olduğunu belirterek, yaban hayvanları ve hastalıklardan korumak için hayvanlara özenle baktıklarını söyledi.

"Gece doğum yapan koyuna yardım ediyoruz. Kuzuyu emzirmesini sağlıyoruz. Çünkü emzirilmediği takdirde kuzu telef oluyor. Sabaha kadar uyumuyoruz." diyen Temiz, devletin sağladığı imkanlardan ve sunduğu destekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kazım Temiz de ailesini 15 günde bir görebildiğini, zamanının büyük bölümünün hayvanlarla geçtiğini aktardı.

Vardiyalı şekilde hayvanların başında nöbet tuttuklarını dile getiren Temiz, "Gündüz akşama kadar koyunların peşinde dolanıyoruz. Gece de sabaha kadar onları kontrol etmek zorundayız. Hayvanlarımıza zarar gelmesin diye emek veriyoruz. 15 günde bir eve gidip, çocuklarımızı görüp geliyoruz. Hayatımızın çoğu hayvanlarla geçiyor. Uykuya hasret yaşıyoruz." diye konuştu.