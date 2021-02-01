Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı ileri sürülen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.
Adreslerde 659 gram esrar, 468 gram sentetik uyuşturucu, 393 uyuşturucu hap ile 100 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı emniyete götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
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