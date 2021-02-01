Amasya'nın Merzifon ilçesinde matbaacılık yapan 63 yaşındaki Kamil Pehlivan, 8 yaşından beri içinde olduğu mesleğine duyduğu tutku ile gençlere örnek oluyor.

Merzifon ilçesinde evli ve 5 çocuk babası Kamil Pehlivan, çok küçük yaşta matbaalardaki mürekkep kokusu ile tanıştı.

Pehlivan 8 yaşında çırak olarak adım attığı meslekte yıllarca çalıştı. Askerden döndükten sonra ilçe merkezinde kendi matbaasını kuran Kamil Pehlivan, 1965 yılından günümüze matbaacılığın gelişimine de şahitlik etti.

Tüm baskıları tek başına yaparak matbaasını ayakta tutmaya çalışan Pehlivan, çalışma azmi, yeni teknolojiye uyum sağlama gayreti ve ustalığıyla takdir topluyor.

Pehlivan, AA muhabirine, bugüne kadar onlarca çırak yetiştirdiğini, teknolojik gelişmelere rağmen mesleğine duyduğu aşk ile çalışmaya devam ettiğini söyledi.

"Ömrüm yettiği sürece mesleğimi devam ettireceğim"

Eskiden çok yoğun çalıştıklarını ancak dijital matbaa ile işlerinin azaldığını anlatan Pehlivan, şunları dile getirdi:

"Eskiden mesleğe başladığımız zaman yapılan matbaacılık, tipo diye adlandırdığımız, yazıyı elle dizmek kalıbı elle yapmak gibi yöntemlerle yapılıyordu, zor ve uğraştırıcı bir işti. Ofset matbaacılık devreye girince tipo yöntemi tarihe karıştı, işlerimiz biraz daha kolaylaştı. Bu arada bilgisayar öğrenmemiz gerekiyordu uyum sağlamak için, çıktı aldık, kalıp pozladık, zor bela öğrendik matbaamızı ayakta tutmak için. Şimdi dijital matbaacılığa geçildi o ayrı bir teknoloji. Her şeyi bilgisayar yapıyor, çok yakında ofset matbaacılık da bitecek. Ama biz mesleğimizi büyük bir şevk ve özveriyle yapıyoruz, ömrüm yettiği sürece mesleğimi devam ettireceğim."

"Matbaamdan hiçbir zaman kopamadım"

Matbaacılığın dikkat ve titizlik isteyen bir meslek olduğuna işaret eden Pehlivan, "Mesleğimi severek yaptığım için rahatsız olduğum halde, matbaamdan hiçbir zaman kopamadım. Ben matbaanın kokusunu, o makinelerin çıkardığı hava sesini duymadan yaşayamam. Meslek hayatımda çok zorluklarla karşılaştım ancak hiçbir zaman pes etmedim, azimle çalıştım, evime helal lokma götürdüm." diye konuştu.

Gençlere işlerini severek yapmaları tavsiyesinde bulunan Pehlivan, "Gençler ne meslek yapıyorlarsa yapsınlar, yaptığı işi küçümsemesinler, hep daha iyisini yapmaya çalışsınlar ve yeniliğe açık olsunlar. Gençler bu mesleği seviyorsa girsin, sevmiyorsa hiç girmesin. Aşkla bağlanmıyorlarsa olmaz, çünkü sevmediğin için devam ettiremezsin, yararlı olamazsın. Bu bir angarya olur, beceremezsin." ifadelerini kullandı.