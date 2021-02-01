Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı 61 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdüren ekipler, cadde ve sokaklarda da kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Hakkari

Hakkari'de etkili olan kar ve tipi nedeniyle 28 köy ve 87 mezra yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması amacıyla çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de yol ve caddelerdeki karları temizleme çalışmalarını sürdürdü.

Muş ve Bitlis

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kent merkezi ve ilçelerde 76 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yoğun kar yağışı nedeniyle 160 köye ulaşımın sağlanamadığını aktardı.

Karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.