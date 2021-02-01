Başakşehir-Kayaşehir metro hattı inşaatında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev ulaşım projelerini birer birer hayata geçirdiklerini söyledi.

İstanbul'da kent yaşamını her geçen gün daha konforlu hale getirmek üzere, şehir içi raylı toplu taşımacılık altyapısının gelişmesi için çok önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Karaismailoğlu, şehri bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donattıklarını bildirdi.

Karaismailoğlu, daha önce İstanbulluların hizmetine sundukları Marmaray ve banliyö hattı ile Levent-Hisarüstü metrosunun uzunluğunun 80 kilometre olduğunu, an itibarıyla kentte yapımı devam eden 5 hatta 91 kilometrelik metro yapımını sürdürdüklerini kaydetti.

Karaismailoğlu, bu hatların Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu, Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosu, Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi-Kayaşehir metrosu olduğunu bildirdi.

İstanbul'un halihazırdaki raylı sistem ağının 251 kilometre olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 342 kilometreye yükselecektir. Bu 342 kilometrenin yüzde 50'sini İstanbul'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız kazandırmış olacaktır. Sadece bu tablo dahi gerçek anlamda kimin İstanbul için çalıştığının en güzel göstergesidir." dedi.