Gaziantep'te, sosyal medya hesaplarında "oto yedek parça satışı" yalanıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini "Şimşek kardeşler" olarak tanıtan bir grubun, açtıkları sosyal medya hesaplarından oto yedek parça satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

Yapılan incelemede, zanlıların 39 ilde 80 kişiyi dolandırdıkları belirlendi.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.