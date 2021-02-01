Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 11:41Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tunceli’de yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı
[Fotoğraf: İHA]
Tunceli’de zorlu kış koşullarında yiyecek bulma sıkıntısı çeken yaban hayvanları için doğaya 10 ton yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü, kentte zorlu kış koşullarında yaban hayatını desteklemek amacıyla memeli ve kanatlılar için kuru yonca, buğday ve arpadan oluşan 30 ton yem tedarik etti.
30 ton yemden 10 tonu ekipler tarafından karlı yollar aşılarak doğaya bırakıldı. Jandarma ekiplerinin desteğiyle de çalışmasını sürdüren ekiplerin geriye kalan 20 ton yemi de belirlenen bölgelere aralıklarla bırakacağı bildirildi.
Belirli bölgelerde yaban keçileri görüntülenirken Mazgirt ilçesinde de karayolundan geçen domuz sürüsü, bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerası ile kayıt edildi.
Etiketler: Kar Yağışı Sokak Hayvanları
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