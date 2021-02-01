Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, av koruma ve kontrol ekipleri tarafından yasa dışı avlananlara yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Hayvanlarının korunması, usulsüz ve kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldığı anlatılan açıklamada, "Bu hafta Taşköprü ilçesi Koçanlı ve Karadere devlet avlaklarında ekiplerimiz tarafından yapılan kontrollerde 9 kişinin yasa dışı av yaptığı tespit edildi. Yapılan incelemede avlanma belgeleri olmadığı belirlenirken, toplamda 12 bin 333 lira idari yaptırım uygulandı." ifadelerine yer verildi.