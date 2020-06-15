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Bingöl'deki depremin ardından bölgeye giden AFAD ekibi kaza yapan tır sürücüsünü kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki depremin ardından bölgeye hareket eden Kars Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) arama kurtarma ekibi, Sarıkamış ilçesinde kaza yapan tır sürücüsünü kurtardı.
Şehmuz Özal idaresindeki 27 U 8377 plakalı zift yüklü tır, Acısu mevkisinde devrildi.
Karlıova ilçesindeki deprem bölgesine takviye amacıyla giden 4 kişilik AFAD ekibi, yolda karşılaştıkları kazaya müdahale ederek yaralı sürücü Özal'ı tırdan çıkardı.
Özal, 112 Acil Servis ekibince Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AFAD ekibi, daha sonra deprem bölgesine hareket etti.
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