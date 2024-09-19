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Güncel
AA 19.09.2024 15:46

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 23 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 ay süren teknik ve projeli dosya kapsamında 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 502 gram sentetik uyuşturucu, 11 gram esrar, 7 gram genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde, 9 gram Hint keneviri, 50 gram uyuşturucu, 22 sikke ve pompalı tüfek ele geçirildi, 23 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, birine ev hapsi cezası verildi. Diğerleri hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı.

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