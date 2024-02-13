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Güncel
AA 13.02.2024 00:34

Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı

Bingöl'de bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de uyuşturucu operasyonları: 15 gözaltı

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte 5-12 Şubat'ta uyuşturucu operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 4 kilo 420 gram esrar, 74,40 gram skunk ve bir miktar metamfetamin ele geçirildiği aktaran Usta, 15 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Vali Usta, "Bingöl'ümüzü daha huzurlu ve güvenli bir şehir yapmak için canla başla çalışıyoruz. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz. 'Önce insan' diyerek görevlerini kararlılıkla sürdüren jandarma ve emniyet mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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