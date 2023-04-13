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Güncel
AA 13.04.2023 18:19

Bingöl'de tarım arazileri kontrol edildi

Bingöl'de yaklaşık 10 gündür etkisini sürdüren yağışların ardından ekili tarım arazileri kontrol edildi.

Bingöl'de tarım arazileri kontrol edildi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürü Burhan Bahadır ve müdürlüğe bağlı inceleme ekiplerinin yağışların ekili tarım arazilerinde hasara neden olup olmadığının incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Yaklaşık 10 gündür ilimizi etkisi altına alan şiddetli yağışlardan dolayı ilimiz merkezde bulunan ve su baskınlarından etkilenebilecek olan tarımsal üretim alanlarında kontroller yapılmıştır. Bazı tarlalarda kısmı su göllenmeleri dışında genel olarak olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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