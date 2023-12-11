Bingöl’de kentsel dönüşümde teslimat süreci başladı

11 Aralık 2023 Pazartesi günü banka sözleşmeleri ilan edilecek. Hak sahipleri, 13 Aralık 2023 Çarşamba günü itibariyle liste sıralaması ve tarihler baz alınarak hak sahiplerine konutlar teslim alabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, bin 147 konut ve 190 iş yerinin yer aldığı proje çerçevesinde 11 Aralık 2023 Pazartesi günü TOKİ Emlak Yönetimi tarafından banka sözleşmelerinin ilan edileceği ifade edildi.

Açıklamada, "13 Aralık 2023 Çarşamba günü itibariyle liste sıralaması ve tarihler baz alınarak hak sahiplerine konutlar teslim edilecektir. Emlak Yönetimi tarafından yapılacak ilanda belirtilen evrakları ve sözleşmeleri tamamlayarak, listedeki tarih ve sıralamanıza göre anahtarlarınızı TOKİ Konut alanında bulunan Emlak Yönetimi Ofisinden teslim alabilirsiniz. Hak sahipler, ilgili listelere belediyemizin resmi web sayfası üzerinden ulaşabilirler" denildi.