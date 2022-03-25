Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 07:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl’de kar kalınlığı 2 metreyi aştı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl’de İl Özel İdare ekiplerinin 2 metreyi aşan kar nedeniyle verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bingöl’de İl Özel İdare ekiplerinin 2 metreyi aşan kar nedeniyle verdiği mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Bingöl genelinde kar yağışı, aralıklı olarak etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek rakımlı bölgelerde kar kalınlığının 2 metreyi aştığı öğrenilirken, ekiplerin verdiği mücadele de kameraya yansıdı.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül’ün paylaştığı görüntüde, karın 2 metreyi aştığı bölgede ekiplerin zorlu mücadelesi yer aldı.
Üçgül, karla mücadelenin aralıksız sürdüğünü bildirdi.
Etiketler: Bingöl Kar Yağışı Ulaşım
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