Haber Giriş: 25 Mart 2022 Cuma 07:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt, Şırnak ve Bingöl'de 58 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
[Fotoğraf: AA]
Siirt, Şırnak ve Bingöl'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 58 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.
Siirt'in ilçelerinden Pervari'de 30, Eruh'ta 17, Şirvan'da 6 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.
Uludere'de 1 köy, Beytüşşebap'ta da 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 1 köy, Solhan ilçesinde de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Siirt Ulaşım Kar Yağışı
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