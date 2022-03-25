Siirt'in ilçelerinden Pervari'de 30, Eruh'ta 17, Şirvan'da 6 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Şube Şefliği ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak'ın Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde 3 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Uludere'de 1 köy, Beytüşşebap'ta da 2 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için çalışma yürütülüyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle merkeze bağlı 1 köy, Solhan ilçesinde de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekiplerin bölgede yol açma çalışmaları devam ediyor.