Bingöl'de "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 3. Bölge Finali" yapıldı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Bingöl Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Hamdi Usta, yarışmanın birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Organizasyonun Bingöl'de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Usta, bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

"Bu yarışmaları kültürel zenginliğimiz açısından önemli buluyoruz"

Usta, "Bu gibi yarışmaların gençlerimiz tarafından takip edilmesini manevi değerlerimiz ve kültürel zenginliğimiz açısından önemli buluyoruz" sözlerini kullandı.

Yarışmada lise kategorisinde Erzincan'dan Ahmet Taha Doğan birinci, Rize'den Ömer Nasuhi Çelik ikinci, Gümüşhane'den Batuhan Nas üçüncü oldu.

Ortaokullarda ise Gümüşhane'den Hüseyin Talha Millet birinci, Ağrı'dan Ayetullah Erkan ikinci, Erzurum'dan Mahmut Bayram Ali Uçan üçüncü seçildi.