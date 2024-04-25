Toz veya Kum Fırtınası 23.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 25.04.2024 10:11

Bingöl'de "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 3. Bölge Finali" yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 3. Bölge Finali" Bingöl'de yapıldı.

Bingöl'de "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 3. Bölge Finali" yapıldı
[Fotoğraf: Bingöl Valiliği]

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Bingöl Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yapılan programa, Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Hasan Çiftçi, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler ile aileleri katıldı.

Programda konuşan Vali Hamdi Usta, yarışmanın birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Organizasyonun Bingöl'de düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Usta, bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Bingöl'de "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 3. Bölge Finali" yapıldı

"Bu yarışmaları kültürel zenginliğimiz açısından önemli buluyoruz"

Usta, "Bu gibi yarışmaların gençlerimiz tarafından takip edilmesini manevi değerlerimiz ve kültürel zenginliğimiz açısından önemli buluyoruz" sözlerini kullandı.

Yarışmada lise kategorisinde Erzincan'dan Ahmet Taha Doğan birinci, Rize'den Ömer Nasuhi Çelik ikinci, Gümüşhane'den Batuhan Nas üçüncü oldu.

Ortaokullarda ise Gümüşhane'den Hüseyin Talha Millet birinci, Ağrı'dan Ayetullah Erkan ikinci, Erzurum'dan Mahmut Bayram Ali Uçan üçüncü seçildi.

ETİKETLER
Bingöl
Sıradaki Haber
Gümüşhane’de kene vakalarında artış
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:17
Yonca çeşidi olan "Albatur" tescillendi
12:16
Türk devletleri uzaya ortak uydu gönderecek
12:07
Türkiye'nin mobilya ihracatı 4 katına çıktı
12:04
Çankırı'da eğitime "hava" engeli
12:08
Milli Savunma Bakanlığı'ndan Irak ile "Güvenlik Ortak Koordinasyon Merkezi" açıklaması
12:03
DMM: Uyku apnesi olanların ehliyet alamayacağı iddiaları manipülasyon
Gökyüzü sevdalıları pilotluğa ilk adımı bu merkezde atıyor
Gökyüzü sevdalıları pilotluğa ilk adımı bu merkezde atıyor
FOTO FOKUS
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini"
Anzak Koyu'nda geleneksel "Şafak Ayini"
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ