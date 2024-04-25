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Güncel
AA 25.04.2024 10:06

Gaziantep'te felç riski taşıyan 200 hasta tedavi edildi

Gaziantep Şehir Hastanesi'nde felç riski taşıyan 200 hasta özel cihazlar kullanılarak tedavi edildi.

Gaziantep'te felç riski taşıyan 200 hasta tedavi edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Şubat'ta resmi açılışı yapılan hastanenin Girişimsel Radyoloji alanında gerçekleştirdiği yenilikçi ve başarılı tedavileri sürüyor.

Başhekim Prof. Dr. Süleyman Çetinkünar, Girişimsel Radyoloji'nin çok özellikli bir bölüm olduğunu, hastanenin açıldığı günden bu yana 200'ün üzerinde inme  hastasına anjiyografik tedavi uygulandığını söyledi.

Fotoğraf: Sağlık Bakanlığı[Fotoğraf: Sağlık Bakanlığı]

"6 ayda yaklaşık 2 bin 500 hastanın muayene edildi"

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Burak Binboğa ise poliklinikte 6 ayda yaklaşık 2 bin 500 hastanın muayene edildiğini, 200 hastaya nörogirişimsel işlemlerin uygulandığını ve bunların 80'inin inme, 50'sinin beyin damar baloncuğu (anevrizma), 70 hastanın ise şah damar (karotis stent) tedavisi olduğunu vurguladı.

Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Onay da hastanenin sahip olduğu iki üst düzey anjiyo cihazıyla inme ve beyin kanaması işlemlerini başarıyla yaptıklarını söyledi.

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