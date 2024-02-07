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Güncel
İHA 07.02.2024 11:12

Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 5 şahıs yakalandı. Ayrıca av tüfeği ve tabanca ele geçirildi, idari para cezaları uygulandı.

Bingöl'de çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs yakalandı

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro amirliği, 1-5 Şubat tarihleri arasında çeşitli faaliyetler gerçekleştirdi. Bu faaliyetler sonucunda, farklı suçlardan aranan şüpheli şahıslar yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1 adet av tüfeği ve 1 adet tabanca ele geçirildiği, 179 bin idari para cezası yazıldığı belirtildi. Ayrıca 23 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs, çeşitli suçlardan aranma kaydı olan 3 şahıs olmak üzere toplamda 5 aranan şahsın yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Selahaddin-i Eyyubi Mahallesi'nde meydana gelen gasp olayında 3, Karşıyaka Mahallesi'nde hırsızlığa teşebbüs suçundan 1 olmak üzere toplamda 4 şahsın da yakalandığı bildirildi.

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