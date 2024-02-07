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Güncel
AA 07.02.2024 10:57

Sivas'ta depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için Hafik Kaymakamı Yusuf Keten ve vatandaşların katıldığı bir mevlit programı düzenlendi.

Sivas'ta depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Sivas'ın Hafik ilçesinde, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için Hacı İzzet Örnek Merkez Camisi'nde mevlit okutuldu.

Hafik Kaymakamı Yusuf Keten ve birçok vatandaşın katıldığı programda, ilçe merkezinde görevli imam hatip ve müezzinler tarafından mevlit okundu.

Depremlerde hayatını kaybedenler için Hafik İlçe Müftüsü Cihan Yıldız tarafından dua edildi.

Mevlit programının ardından İlçe Müftüsü Yıldız, vatandaşlardan ilçede düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek olmalarını istedi.

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